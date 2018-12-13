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البيئة تعلن إنشاء أول محطة نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء

09:03 م الخميس 13 ديسمبر 2018
البيئة تعلن إنشاء أول محطة نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة البيئة، إنشاء أول محطة رصد نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وأعمال دعم الإستراتيجية البيئية بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك سعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تركيب المحطة أعلى مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور فريق عمل الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ومركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية ومسئولي البيئة بالمحافظة.

وتتضمن هذه المحطة أجهزة قياس الأتربة العالقة المستنشقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر وأقل من 2.5 ميكرومتر متضمنة قياس عنصر الرصاص والأتربة المتساقطة وغازات أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.

وأشار البيان إلى أن مشكلة التلوث البيئي في مصر أحد أهم المشكلات التي تسعى الدولة في الوقت الراهن لمواجهتها في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تلوث الهواء ، منها التوسع في إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتي تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء وبإعلان هذه المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 96 محطة رصد على مستوى الجمهورية.

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وزارة البيئة رصد ملوثات الهواء كفر الشيخ رصد الملوثات

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