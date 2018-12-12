أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

تشييع جثمان إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم ظهر الخميس

09:33 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
تشييع جثمان إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم ظهر الخميس

إبراهيم سعدة

كتب - مصطفى علي:

تقام صلاة الجنازة على روح الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، ظهر غد الخميس، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وتوفي "سعدة"، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، لمصراوي، إنه من المقرر أن يخرج جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة أخبار اليوم صباح الخميس، على أن يتم صلاة الجنازة ظهرًا في مسجد عمر مكرم.

صلاة الجنازة إبراهيم سعدة مسجد عمر مكرم

الخبر التالى:

الحكومة تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة (إنفوجرافيك)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان