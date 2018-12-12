وزير النقل: انتهاء الجزء الثاني للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ديسمبر 2019

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة، للخط الثالث للمترو (4B).

وتفقد وزير النقل، محطة هشام بركات، وتابع معدلات التنفيذ بالمحطة وباقي محطات هذا الجزء، والتقى بالعاملين، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع بنهاية ديسمبر 2019؛ خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.

وتحدث الوزير، عن استراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وأوضح وزير النقل، أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في إفريقيا.