وكيل الأزهر: المجتمع يفتقد القدوة

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن جامعة الأزهر كثيرة المناقب، وعلماؤها في كل مكان، وهي الشمس للدنيا، والعافية للبدن، وإمامها الطيب.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور الشريعة الإسلامية في ترسيخ القيم المجتمعية"، الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن التفسير المرجع الأوحد المتفق عليه إجمالا من علماء المسلمين، وعلم الحديث أشرف العلوم، والفقهاء هم السادة.

وقال وكيل الأزهر، إن المجتمع يفتقد الإنسان القدوة رغم وجود العلماء، متسائلا: "أين العالم العامل بعلمه؟" موجها نصائحه للطلاب قائلاً: "اصبروا على تحصيل العلم وعليكم احترامه، وأن تكونوا قدوة حسنة وأن ترتدوا لباس العالم العامل بعلمه، وأن تتواضعوا للناس وأن تنصحوهم بلين ورفق".

وقال صالح عباس: "أتمنى أن تعود منظومة الأخلاق إلى سابق عهدها كما كان في عصر النبوة والخلفاء الراشدين".