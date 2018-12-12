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    نائب وزير التعليم: موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المعلمين

    11:49 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    نائب وزير التعليم: موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المعلمين

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنشاء موقع إلكترونى لتلقي شكاوى معلمي الوزارة.

    وأوضح نائب الوزير، أن هذه الآلية الجديدة تضمن سرعة البت في المشكلات وتواكب التطور التكنولوجي والإلكتروني الذي تتبعه الوزارة حاليا في آليات العمل، ويُطبق بالفعل في منظومة التعليم الجديدة.

    وقال عمر خلال اجتماعه الدوري المفتوح، بالمعلمين، الأربعاء، أن هناك مجموعة من الزيارات للمديريات التعليمية البعيدة والحدودية خلال الفترة المقبلة، للاجتماع بالمعلمين وسماعهم، بغرض التخفيف من مشقة السفر عليهم، والوصول إليهم في أماكنهم.

    وأكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه استغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة فى المعاملات الإدارية مع المعلمين، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير آليات العمل لكي تصبح على قدر المسئولية.

    وبالنسبة لتغيير المسمى الوظيفي، أوضح عمر أن تغيير المسمى الوظيفي له شروط يجب على كل معلم معرفتها جيدا قبل أن يتقدم، مضيفًا، أن على المعلم الراغب في التحول إلى عمل إداري أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله، بناء على طلبه، لأن الوزارة تريد معلمين ومعلمات حريصين على مهنة التدريس، وينتمون لها ودائمي الإبداع والابتكار فيها.

    محمد عمر وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية المعلمين شكاوى المعلمين المدارس

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