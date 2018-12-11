"أبو شقة": شباب "الوفد" تربوا في مدرسة الوطنية المصرية‎

القاهرة - مصراوي:

قال المستشار بهاء أبوشُقة رئيس حزب الوفد، إن شباب الحزب تربوا في مدرسة الوطنية المصرية، وقدموا الكثير من المواقف التي تجلت فيها هذه النزعة الوطنية.

وأضاف أبو شُقة في كلمته بمؤتمر مشترك مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن شباب حزب الوفد تلقوا الخبرة السياسية والوطنية إما من الوالد أو الجد، مؤكدًا أنها "خبرة موروثة أبًا عن جد، وهو ما يميز شباب الوفد المصري".