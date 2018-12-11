  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. ليفربول ونابولي.. صلاح يُسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    "أبو شقة": شباب "الوفد" تربوا في مدرسة الوطنية المصرية‎

    11:20 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    "أبو شقة": شباب "الوفد" تربوا في مدرسة الوطنية المصرية‎

    المستشار بهاء أبوشُقة

    القاهرة - مصراوي:

    قال المستشار بهاء أبوشُقة رئيس حزب الوفد، إن شباب الحزب تربوا في مدرسة الوطنية المصرية، وقدموا الكثير من المواقف التي تجلت فيها هذه النزعة الوطنية.

    وأضاف أبو شُقة في كلمته بمؤتمر مشترك مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن شباب حزب الوفد تلقوا الخبرة السياسية والوطنية إما من الوالد أو الجد، مؤكدًا أنها "خبرة موروثة أبًا عن جد، وهو ما يميز شباب الوفد المصري".

    بهاء أبوشُقة حزب الوفد أشرف صبحي مدرسة الوطنية المصرية

    الخبر التالى:

    المشاط: المزج بين السياحة والثقافة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان