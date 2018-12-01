بالصور.. تفاصيل جولة وزير النقل بمعهد وردان لتأهيل العاملين بالسكك الحديدية

كتب- أحمد علي:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئه صباح اليوم السبت، بالعاملين في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية.

بدأ وزير النقل، جولته بزيارة فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل وشاهد بعض محاضرات (الميكانيكا، واللغتين العربية و الإنجليزية)، التي يتم تدريسها للطلاب واطمئن على المستوى التعليمي الذي يقدم.

وطالب الوزير، مسئولي المعهد بموافاته بنظام المراقبة والامتحانات والكونترول، خاصة مع اهتمام الوزارة بتخريج طلبة مؤهلين علميا بشكل متميز لمواكبة أحدث انواع التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وادخالها في كافة قطاعات منظومة السكك الحديدية، كما طالب الوزير بضرورة تدريب الطلبة في مواقع العمل "on job Training"، وعدم الاكتفاء بالتدريب على المحاكيات، وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي لاكتساب مزيد من الخبرات، وكذلك تكثيف دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي خاصة مع تنفيذ الوزارة لمشروع تحديث نظم الإشارات الى نظام حديث ذو تكنولوجبا عالية ومع استقدام جرارات جديدة حديثة تتطلب ان يكون المتعامل معها ذو مواصفات فنية وعلمية عالية.

بعدها توجه الدكتور هشام عرفات لمتابعة انتظام العمل بمنشآت وجهات المعهد الخدمية ( مبنى الإدارة والمباني التعليمية والمكتبة ومبنى المدرج الرئيسي وعدد (18) ورشة في النجارة وهندسة السكة وأعمال الصاج والحدادة واللحام و(17) معملا في الاتصالات والميكانيكا والدوائر الكهربائية والإلكترونيات والتبريد والتكييف والقياس الكهربائي والإشارات ومحاكيات تعليمية للجرارات (5) محاكيات من طرازات مختلفة حيث شاهد الوزير التدريب الخاص بمساعدي السائقين المترقيين الى سائقين في مبنى المحاكاه والخاص بجرارات GE الحديثة التي تم التعاقد عليها واطمئن على مدى القدرة الاستيعابية والفنية لهذه المجموعة في التعامل.

وتوجه عرفات إلى محطة وردان للسكك الحديدية، حيث تفقد المحطة وغرف الريلهات وانظمة تأمينها ثم قام الوزير بقطع تذاكر سفر من شبابيك التذاكر له وللفريق المرافق واستقل أحد القطارت العادية غير المكيفة المتجهة إلى القاهرة عبر خط المناشي، حيث استقل وزير النقل القطار وسط الركاب في المسافتين من وردان حتى الجزيرة الوسطانية ومن أوسيم وحتى القاهرة.

ودار حوار حول التطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في جميع القطاعات، حيث أكد الركاب على التحسن الملحوظ في مواعيد قيام القطارت وعن تقديرهم للصفقات التي ابرمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير السكك الحديدة والتي كان آخرها التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب ثم تطرق الحوار الى بعض التهدئات بالخط.

وأوضح الوزير أنها بسبب بعض التجديدات التي تتم بقضبان السكة بالخط والتي تقوم بها هيئة السكك الحديدية، مشيرا الى ان هذا الخط والذي يتسم بكثاقة حركة الركاب والبضائع يتم دراسة ازدواجه وتحديث نظم الاشارات الخاص به في المسافة من امبابة وحتى ايتاي البارود لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر انشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف، مما سيزيد من حجم المنقول من البضائه بهذا الخط .

وأوضح الوزير أن بعض المؤسسات التمويلية الدولية أبدت استعدادها لتطوير وازدواج هذا الخط، ثم استقل وزير النقل كابينة جرار القطار في المسافة من الجزيرة الوسطانية وحتى أوسيم للاطمئنان على أعمال التجديدات وحالة السكة.