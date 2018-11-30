وزير النقل: المشروعات القومية بالطرق وفرت 800 ألف فرصة عمل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المهندسين المدنيين يشاركون بشكل كبير بالمشروعات القومية التي تقيمها الدولة منذ 4 سنوات.

وأضاف عرفات في كلمته بحفل "يوم تفوق المهندس المدني" الذي تقيمه نقابة المهندسين بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أنه تم توفير 800 ألف فرصة عمل بشكل مباشر بمشروعات الطرق والكبارى القومية، التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية بتكلفة 80 مليار جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمود اليزيد وزير الري الأسبق، والدكتور محمود رمزي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور جمال السعيد محافظ القاهرة السابق.

ومن المقرر أن يتم تكريم ما يقرب من 200 من أوائل الخريجين لهذا العام من قسم الهندسة المدنية جميع الجامعات والمعاهد المصرية.