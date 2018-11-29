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البابا تواضروس يستقبل وفدا كوريا جنوبيا يزور مسار العائلة المقدسة

08:56 م الخميس 29 نوفمبر 2018
البابا تواضروس يستقبل وفدا كوريا جنوبيا يزور مسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس

كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا كوريا جنوبيا يزور مصر حاليًا ضمن برامج تنشيط السياحة وتتبع مسار العائلة المقدسة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن البابا تواضروس الثاني حدثهم خلال اللقاء عن مصر وطبيعتها ونيلها وعن حضارتها العظيمة وشعبها الأصيل والأماكن السياحية التي تشتهر بها مصر كذلك مسار العائلة المقدسة.

البابا تواضروس مسار العائلة المقدسة الكاتدرائية المرقسية تنشيط السياحة

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