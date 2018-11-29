البابا تواضروس يستقبل وفدا كوريا جنوبيا يزور مسار العائلة المقدسة

كتب- إسلام ضيف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفدا كوريا جنوبيا يزور مصر حاليًا ضمن برامج تنشيط السياحة وتتبع مسار العائلة المقدسة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم - إن البابا تواضروس الثاني حدثهم خلال اللقاء عن مصر وطبيعتها ونيلها وعن حضارتها العظيمة وشعبها الأصيل والأماكن السياحية التي تشتهر بها مصر كذلك مسار العائلة المقدسة.