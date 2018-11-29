الصحة: 621 مواطنة تنتفع بخدمات تنظيم الأسرة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن تقديم الخدمات الصحية المجانية لـ 621 مواطنة من المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، وذلك خلال قافلة الصحة الإنجابية التي تم تنفيذها في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الحالي بمنطقتي المطرية والهجانة بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ورؤساء الأحياء، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن القافلة تتضمن تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة من وسائل أمثلة اللولب وكبسولة الامبلانون والحقن والحبوب، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية، حيث تم الكشف على 480 حالة باطنة، و423 طفلا، و 173 "سونار"، و97 "متابعة حمل"، بجانب تقديم المشورة لـ 13 منتفعة، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المناطق لأنها تعد من المناطق ذات المؤشرات المنخفضة من حيث معدلات استخدام الوسائل، والأكثر احتياجاً مما يطلق عليها اسم "المناطق الساخنة".

من جانبها قالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة الدكتورة سحر السنباطي إنه تم تكثيف الندوات الإعلامية والزيارات المنزلية من قبل الرائدات الريفيات لرفع وعي الجمهور عن تنظيم الأسرة إلى جانب الترويج لحملة 100 مليون صحة لمسح فيروس (سي) والأمراض غير السارية.

وأضافت أنه تم على هامش القافلة تنفيذ معارض لنوادي المرأة لعرض المشغولات اليدوية للسيدات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة والعضوات بنوادي المرأة، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي، ودعم وتنمية المرأة المصرية، وخلق فرص العمل المناسبة لها، بغرض رفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها و زيادة دخل الأسرة بالإضافة الى زيادة قدرتها علي اتخاذ القرار وخاصة قرار الإنجاب.