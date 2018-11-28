انطلاق معرض "ثقة العقاري" بالإمارات ١٣ ديسمبر بمشاركة 30 شركة

كتب- محمد عبدالناصر:

تنطلق فعاليات معرض ثقة العقارى بإمارة الشارقة ١٣ ديسمبر المقبل بمشاركة 30 شركة عقارية وتنظمة شركتى ثقة العقارية وإيفنت جيت الإماراتية.

قال محمد الدهشوري، رئيس مجلس إدارة شركة ثقة، إن المعرض يضم مشروعات متنوعة فى عدة مناطق تنميها شركات تحظى بمصداقية عالية أبرزها صروح ولاميرادا ولاسيرنا والمعادى جاردنز .

يقام معرض ثقة العقاري بأرض معارض الشارقة في الفترة من ١٣ إلى ١٦ ديسمبر ويضم 30 شركة ما بين إستثمار وتسويق ومتوقع أن تحقق مبيعات تعاقدية تتجاوز مليار جنيه خلال فاعليات المعرض وفقا للخطة التسويقية وعدد الزوار المستهدف.

وأشار الدهشورط إلى أن الشركات تسعى لرفع مبيعاتها في الخارج وتستهف أسواق جديدة داخل الدول العربية حيث يعد المعرض الأوّل فى إمارة الشارقة وأعدت الشركة دراسة سوق عن الامارة واحتياجات المصريين العاملين بها ورغباتهم وكيفية الوصول اليهم قبل بدء الترويج للمعرض.

ووقعت شركتا ثقة لتنظيم المعارض وإيفنت جيت الإماراتية شراكة لإقامة عدد من المعارض فى أنشطة متعددة وتبدأ بمعرض امارة الشارقه بدولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.