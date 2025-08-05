كتبت- أمنية عاصم:

حضر حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية افتتاح جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورته الجديدة 2025-2029.

وكانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت عن نتيجة لجنة فرز أصوات الناخبين بإنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته 2025 – 2029 المنعقدة الثلاثاء الموافق 24/06/2025 .وأسفرت الإنتخابات عن فوز كلًا من السادة الآتى بيانهم ، أولاً الفائزين عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب طبقًا لعدد الأصوات: رانيا يعقوب حبيب فرج، رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية بـ 90 صوتًا ، و أحمد محمد بهجت أبو السعد رئيس شركة ازيموت للاستثمارات – مصر بـ 78 صوتًا، وشوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي مدير شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بـ 75 صوتًا.

وثانياً الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي هو هاشم السيد هاشم دسوقي رئيس شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بـ 89 صوتًا.

وثالثاً الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هى داليا عمر حسن محمد السواح رئيس شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية حيث فائزة بالتزكية.