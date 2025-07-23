كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-7-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 5 جنيهات، و17 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بزيادة جنيه.







