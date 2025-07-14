كتبت- آية محمد:

تترأس مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعي الدورة الخامسة والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والدورة السادسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، المنعقدَين في الفترة من 14 إلى 16 يوليو بمقر وزارة الاتصالات في القرية الذكية.

وتستضيف مصر أيضًا اجتماع فريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 2025، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك يوم 17 يوليوـ بحسب بيان الوزراة اليوم.



ويشارك في اجتماع اللجنة نخبة من الخبراء من البلدان العربية وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية، بينما يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس السادة الوزراء العرب المعنيون بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتناول اجتماع اللجنة العربية عددًا من الموضوعات، منها نتائج اجتماعات أفرقة العمل التابعة للجنة، مثل الفريق المعني بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، وفريق العمل العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والندوة العلمية العربية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلاوة على ذلك، يناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات "لأجندة الرقمية العربية"، والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، ومسار مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS+20" والاتفاق الرقمي العالمي.

وتشغل مصر منصب رئيس الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي يضم في عضويته ثماني دول، هي مصر والإمارات "نائب الرئيس" والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والعراق.