كيف تتأكد من الخطوط المسجلة برقمك القومي؟

كتبت- آية محمد:

يتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، خدمة "أرقامي" التي تمكنهم من التعرف على جميع خطوط الهاتف المسجلة باسمائهم لدى شركات الاتصالات الأربعة باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة للتوجه إلى فروع الشركات أو التواصل مع مراكز الخدمة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الأرقام المملوكة لك لدى جميع الشركات:

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اختر الخدمات.

4- ثم اضغط على خدماتي.

5- اختر خدمة أرقامي.

6- اضغط على استعلام.

7- ثم ادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على تأكيد، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على تم، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.

وفي حالة ظهور أرقام غير معلومة لك، اتبع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى أحد فروع أو منافذ البيع التابعة لشركة المحمول التابع لها الخط الذي ترغب في الاستعلام عنه.

2- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية والمسجلة بتعاقد الهاتف المحمول أو جواز السفر الساري للأجانب.

3- طلب الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك وغير المعلومة لك.

4- اتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك وحماية لحقوقك سواء بإعادة تنشيط الخط باسمك ورقمك القومي أو طلب إلغائه.

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