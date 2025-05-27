كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 27-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3076 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3955 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 5274 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 36920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164021 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.39 % إلى نحو 3297 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.