الذهب العالمي يتراجع من مستوياته القياسية خلال آخر شهر بدعم هدنة الحرب التجارية

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا من مستوياته القياسية خلال آخر شهر بعد توصل الصين وأمريكا إلى اتفاق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة 90 يوما.

وانخفض سعر الأونصة إلى 3177 دولارًا، من نحو 3220 دولارًا، قبل شهر وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج.



ووفقًا لبنود الاتفاق، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها في أبريل على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستخفض الصين الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%رومن المقرر أن تسري هذه الإجراءات لمدة 90 يومًا.