معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة حول تطبيقات تكنولوجيا التوأم الرقمي

كتبت- آية محمد:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات تنظيم ندوة حول تطبيقات تكنولوجيا التوأم الرقمي في المجالات المختلفة، يوم 12 أبريل بمقر المعهد في مدينة المعرفة وأيضًا عبر الإنترنت.

وتتناول الجلسة، وفق بيان للمعهد، دور تكنولوجيا التوأم الرقمي في إحداث تحول في مختلف الصناعات، وتسلط الضوء على كيفية استخدام الشركات العالمية الرائدة لهذه التكنولوجيا لحل التحديات التي تواجهها.

وستوفر الجلسة أيضًا رؤى حول الفرص الوظيفية الناشئة والتطورات في سوق العمل في هذا المجال، كما يوفر المعهد نقل مجاني إلى مقر الفعالية ومنه.

اقرأ أيضا:

رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة

هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر

أول رد فعل على رسوم ترامب.. انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم

حرب الرسوم الجمركية.. هل تتسبب قرارات ترامب في ركود اقتصادي كبير؟

رسوم ترامب الجمركية.. ما تأثيرها على الاقتصاد العربي والعالمي؟

ويمكنك متابعة التغطية الشاملة لمصراوي عن رسوم ترامب الجمركية بالضغط هنا: حرب الرسوم الجمركية