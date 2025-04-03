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معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة حول تطبيقات تكنولوجيا التوأم الرقمي

05:14 م الخميس 03 أبريل 2025

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

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كتبت- آية محمد:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات تنظيم ندوة حول تطبيقات تكنولوجيا التوأم الرقمي في المجالات المختلفة، يوم 12 أبريل بمقر المعهد في مدينة المعرفة وأيضًا عبر الإنترنت.

وتتناول الجلسة، وفق بيان للمعهد، دور تكنولوجيا التوأم الرقمي في إحداث تحول في مختلف الصناعات، وتسلط الضوء على كيفية استخدام الشركات العالمية الرائدة لهذه التكنولوجيا لحل التحديات التي تواجهها.

وستوفر الجلسة أيضًا رؤى حول الفرص الوظيفية الناشئة والتطورات في سوق العمل في هذا المجال، كما يوفر المعهد نقل مجاني إلى مقر الفعالية ومنه.

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