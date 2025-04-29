مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون في مجال البتروكيماويات والتعدين

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة سى سوشما القائمة بأعمال السفير الهندى بالقاهرة والوفد المرافق لها، والذى يزور مصر حالياً فى مهمة رسمية بتكليف من الحكومة الهندية ممثلة فى وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية لبحث فرص تعميق التعاون مع مصر فى مجال البتروكيماويات والتعدين والأسمدة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المختلفة وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة بما يفيد الجانبين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، ضم الوفد رؤساء ومسئولي شركات البتروكيماويات والأسمدة الهندية، ويضم مجموعة أوستوال، وشركة فاكت للأسمدة والكيماويات، وشركة هورل، وشركة أر سى إف للأسمدة والكيماويات.

وأكد بدوي، على أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ترتكز على تنفيذ مشروعات تصنيع المنتجات عالية الجودة والقيمة بهدف تحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والتعدينية والتوسع فى نشاط التصدير بالتوازي مع الاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة بين مصر والهند تاريخية وأن هذا التعاون المثمر بين الجانبين يفتح آفاق واسعة لتحقيق النجاحات المشتركة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

ورحب بدوي برغبة الجانب الهندى فى تعزيز الشراكة مع قطاع البترول المصرى، لافتاً إلى إمكانية مد الشراكة فى مجالات استخراج وتصنيع المعادن المختلفة والمشروعات الخضراء مثل الأمونيا الخضراء والهيدروجين.

ومن جانبها أشارت القائم بأعمال السفير الهندي، إلى أن بلادها تستورد بالفعل كميات كبيرة من الأسمدة من مصر وأنها تسعى حالياً لتأمين إمدادات الغذاء على المدى البعيد وبالتبعية الأسمدة ولذلك يستهدف الوفد زيادة التعاون مع مصر فى هذا المجال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون فى مجالات أخرى فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مؤكدة على الرغبة القوية من الحكومة الهندية لتنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة مع مصر.

وأكد ممثلوا الشركات الهندية رغبتهم فى بحث الفرص الاستثمارية فى مصر وإمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات الأسمدة الفوسفاتية واليوريا والتعدين وحمض الفوسفوريك وغيرها من المجالات المختلفة، ولفتوا إلى اعتزامهم زيارة منطقة أبو طرطور للاطلاع على امكانيات مشروعات الفوسفات فى مصر.