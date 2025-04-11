زيادة جنيهين.. ارتفاع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2025

كتبت– دينا كرم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بواقع جنيهين، اعتبارًا من اليوم 11 أبريل.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، إلى 15.75 جنيه.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

و سعر الكيروسين من 13.5 الي15.5 جنيه للتر

وسعر المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 الي 10500 جنيه / طن .

وسعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 الي 200جنيه

وسعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400

وسعر طن الغاز الصب من 12000 الي 16000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 الي 210جنيه للمليون وحده حراريه .

مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه و غاز تموين السيارات .

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود في عام 2025، منذ آخر زيادة في أكتوبر الماضي.

وكانت قد قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في أكتوبر الماضي، لمدة 6 أشهر.