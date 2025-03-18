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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت والسكر وارتفاع البطاطس والذهب

01:20 م الثلاثاء 18 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والزيت، واللحوم، والسكر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والسبيط، والحديد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع السبيط.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الزيت واللحوم والسكر اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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الزيت السكر البطاطس الذهب
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