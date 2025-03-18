ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والفلفل الحامي، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والملوخية، والجوافة، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و10.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 42 و62 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.