سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 32 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2837 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3647 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4255 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4863 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151239 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 243150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.79 % إلى نحو 3024 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.