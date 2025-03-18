ارتفاع السبيط.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار الجمبري الصغير، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و79 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.