مؤشرات البورصة المصرية تصعد بختام تعاملات جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.52 % إلى مستوى 30453 نقطة، بختام تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.89% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 46.55 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 26.98 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 19.56 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.13% إلى مستوى 29997 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.