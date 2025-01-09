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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الذهب

02:09 م الخميس 09 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الزيت واللحوم.. أسعار السلع الأساسية الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع البلطي.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور الخميس

انخفاض الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

خريطة الأسعار انخفاض أسعار الحديد الذهب
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