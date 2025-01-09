انخفاض الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان، والفلفل، والملوخية، والخيار الصوب ، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيهات و 12.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأبيض يتراوح بين 7.5 جنيهات و13.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع 3 قروش.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و 25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 6.5 و11.5 جنيه.

يوسفي يتراوح بين 6 و 16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و 45 جنيهًا.