تراجع البلطي.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوى أسعار أمس،بينما ارتفع سعر السبيط والكالماري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و75 جنيهًا، بتراجع جنيه

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سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.