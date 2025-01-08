بيع الدجاجة كاملة أم مقطعة.. أيهما أكثر ربحا للتاجر؟

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمصراوي، إن هناك اختلافات كبيرة في حساب التجار لأرباحهم، بناء على وزن الدجاجة وطريقة بيعها، سواء كاملة أو مقطعة إلى أجزاء مثل البانيه، الأوراك، والكبد والقوانص.

وأضاف السيد، لـ "مصراوي" أن بيع الدجاجة كاملة قد يكون الخيار الأفضل في بعض الأحيان، خاصة إذا كانت صغيرة الحجم، لأنه سيكون من الصعب علي التاجر بيعها قطع ومجزأة.

وأوضح أن، الدجاجة التي تزن حوالي 2 كيلو- ذات الحجم الكبير- تباع بسعر 85 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، ثم إضافة مصاريف النقل والتي تبدأ من 5 جنيهات وتختلف من منطقة لأخرى، فتباع للمستهلك من 90 جنيها، إلى 100 جنيه، حسب كل منطقة.

وأكد علي، أنه عند بيع 100 دجاجة –كاملة دون تقطيع- في اليوم، يمكن للتاجر تحقيق مكسب إجمالي يصل إلى ألف جنيه، أي يحقق مكسب يصل إلى 10 جنيهات في الدجاجة.

لكن بعد خصم تكاليف العمالة والكهرباء وأي مصاريف أخرى، يتبقى للتاجر حوالي 500 جنيه كصافي ربح يومي، كما أن بيع الدجاجة مقطعة، حينها الربح قد يتغير بناءً على جودة التقطيع وتقليل الهدر، بالإضافة الى أن المناطق الجغرافية تلعب دورا في أسعار البيع، وفقا لقول السيد.

وأضاف أنه، يمكن تحقيق أرباح أعلى من خلال تقطيع الدجاجة إلى أجزاء وبيع كل جزء بسعر مختلف، ولكن لابد أن تكون ذات وزن كبير حتى يستطيع التاجر أن يحقق منها مكسبا.

وأوضح، السيد أن الدجاجة التي تزن 2 كيلو و200 جرام- في حال بيعها مقطعة- تنتج حوالي 23% من وزنها كبانيه أي نصف كيلو تقريبا، يباع بسعر 100 جنيه.

وأضاف أنه فيما يتعلق بباقي الأجزاء مثل (الأوراك، والدبابيس، والهياكل)، فتباع بأسعار متفاوتة، الأوراك بسعر يتراوح من 105 إلى 110 جنيه للكيلو ونفس السعر بالنسبة للأوراك تقريبا، أما الهياكل تباع بحوالي 40 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد، أن نجاح هذه الطريقة يعتمد على تقليل الهدر أثناء التقطيع فالتاجر الذي يحسن استغلال الدجاجة دون فقدان أجزاء صالحة للبيع، قد يحقق مكاسب كبيرة بينما التاجر الذي يهدر أجزاء مثل الصدر أو الفخذ أثناء التقطيع، قد يفقد فرصة تحقيق أرباح إضافية.

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