مرهونة بـ3 عوامل.. رئيس الشعبة يتوقع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

كتبت- دينا كرم:

ربط عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي"، استقرار أسعار الدواجن في فصل الشتاء بثبات عوامل محددة مؤثرة بشكل فعال في مدخلات تربية الدواجن الحية.

وأوضح أن استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة يتطلب وجود ثوابت اقتصادية لا يمكن الجزم بها حاليًا، بفعل عوامل مختلفة منها استقرار سعر الدولار وأسعار الأعلاف التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

الأعلاف أكبر عنصر مؤثر التكلفة

وأضاف عبد العزيز أن، الأعلاف تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، مما يجعلها العامل الأكثر تأثيرا على الأسعار، وإذا شهد سعر الدولار ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الأعلاف مثل الذرة والصويا، وبالتالي ارتفاع سعر المنتج النهائي.

كان سعر الدولار سجل قفزات متتالية خلال شهر ديسمبر الجاري ليكسر حاجز الـ 50 جنيها ثم الـ 51 جنيها بالبنوك قبل أن يتراجع قليلا من مستواه القياسي بنهاية تعاملات أمس واليوم.

وأشار عبد العزيز إلي، أن أسعار الدواجن تخضع بشكل أساسي لآليات العرض والطلب، وأوضح أنه إذا زاد الطلب ولم يكن هناك وفرة في الإنتاج، سترتفع الأسعار، أما إذا كان هناك زيادة في الطاقة الإنتاجية، وإذا دخل المربيين الذين خرجوا من المنظومة، فقد يتحقق استقرارا نسبيا في الأسعار.

موسم الأعياد

وأوضح السيد، أن الفترة المقبلة تتزامن مع عدة مناسبات مثل أعياد الكريسماس، والذي يشهد زيادة في الطلب بنسبة 7%، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وهي مواسم تشهد زيادة في الطلب على الدواجن بنسبة تصل إلى 25%، مما قد يؤدي الي ارتفاع طفيف في الأسعار.

ارتفاع البيض

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أشار السيد إلى ارتفاعها بمقدار 5 جنيهات خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض من 137 جنيها إلى 143 جنيها، والبيض الأحمر من 143 جنيها إلى 148 جنيها، وهذه الزيادة غير مبررة لأنه لم يحدث أي تغيرات في السوق تبرر هذه الزيادة ذلك، وأسعار الدواجن تتراوح بين 74 و 77 جنيها.