شعبة الدواجن تحدد السعر العادل للكيلو.. وتطالب برقابة صارمة

كتبت- دينا كرم:

طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بوضع آلية منضبطة لسوق الدواجن للحد من الاستغلال والارتفاع غير المبرر في الأسعار، خاصة بعد وصول سعر كيلو الدواجن إلى 100 جنيه في بعض المناطق.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن الزيادة التي تشهدها أسعار الدواجن حاليا، مبالغ فيها ولا تعكس الواقع الفعلي لتكلفة الإنتاج ولا يوجد أي معطيات على أرض الواقع تدعم هذا الارتفاع في الأسعار.

وأرجع السيد، الارتفاع الحالي في الأسعار، إلى وجود الحلقات الوسيطة والتي تؤدي لارتفاع السعر بشكل غير مبرر.

وأضاف السيد، أن ما يتردد حول أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب علي شرائها بالتزامن مع الأعياد غير صحيحة، لأن ارتفاع الطلب لم يرفع السعر إلى هذا الحد، وأن ذلك يدل علي وجود آلية غير منضبطه في السوق.

وأوضح أن، الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، لم تشهد أي زيادات مؤخرا، حيث لا تزال تعتمد المزارع على المخزون القديم دون الحاجة إلى استيراد جديد، كما لم تشهد الفترة الحالية أي أزمات وبائية أو ارتفاع في أسعار اللقاحات.

وأشار السيد، إلى أن السعر العادل للدواجن البيضاء، يجب أن لا يتجاوز 90 جنيها للمستهلك، وتباع بسعر 80 جنيها في المزرعة، والدواجن الساسو بسعر 87 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها كحد أقصى، والدواجن البلدي بسعر 105 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 115 إلى 125 جنيها كحد أقصي.

وتابع السيد، أن ارتفاع الطلب على الدواجن بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال فترة أعياد الميلاد، وبنسبة تصل إلى 30% مع اقتراب شهر رمضان، يساهم عادة في زيادة الأسعار، لكنه شدد على أن الطلب وحده لا يبرر هذا الارتفاع وأكد أن الأسعار يجب أن ترتفع فقط عند زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما لم يحدث.

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