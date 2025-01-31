خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الجبن

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الجبن والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الجمعة

انخفاض أسعار الجبن والعدس وارتفاع اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة