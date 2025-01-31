إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب وانخفاض الجبن

03:33 م الجمعة 31 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الجبن والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الجمعة

انخفاض أسعار الجبن والعدس وارتفاع اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض بوابة الأسعار المحلية أسعار الذهب أسعار الدواجن أسعار الأسمنت أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور سعر الذهب اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر.. آلاف المصريين في معبر رفح رفضًا لمقترح تهجير الفلسطينيين