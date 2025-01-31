إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

09:58 ص الجمعة 31 يناير 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 166.54 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.86 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض اليوم أسعار البيض كرتونة البيض البيض البلدي البيض الأبيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

آلاف المصريين يتوجهون إلى رفح دعمًا للدولة ورفض تهجير الفلسطينيين (صور)
النار أكلت المكان.. حريق موقع بناء السفن في السويس (تغطية خاصة)
لماذا ترامب غبي سياسيًا؟
أول رد من ترامب على رفض مصر والأردن تهجير الفلسطينيين
ليس اغتيالا.. كيف استشهد محمد الضيف و6 من قادة الحركة؟.. حماس تكشف
4 أوراق في يد مصر لمواجهة ضغط ترامب وإجهاض "تهجير غزة"