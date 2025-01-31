ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2597 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3338 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3895 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 31160 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 2796 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.