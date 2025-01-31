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انخفاض أسعار الجبن والعدس وارتفاع اللحوم اليوم الجمعة بالأسواق

11:11 ص الجمعة 31 يناير 2025

أسعار اللحوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وزيت الذرة، والفول المعبأ، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 57.24 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.46 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 84.95 جنيه، بتراجع 1.11 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.91 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.86 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 60.7 جنيه، بتراجع 2.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.36 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 103.9 جنيه، بزيادة 2.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.43 جنيه، بزيادة 2.86 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.94 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الأرز السائب: 28.98 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 47.09 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.24 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 266.68 جنيه، بتراجع 7.3 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.22 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 95.94 جنيه، بتراجع 8.57 جنيه.

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أسعار الجبن أسعار السلع الأساسية أسعار اللحوم أسعار الزيت
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