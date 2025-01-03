خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والبطاطس، والزيت، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

انخفاض الزيت والعدس وارتفاع الجبن الرومي اليوم الجمعة في الأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الجمعة