انخفاض البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تراوحت بين 3 و5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تراوحت بين 4.5 و 9.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأبيض تراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تراوحت بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي تراوح بين 4 و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 16 و20 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية تراوحت بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب تراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تراوحت بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي تراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي تراوح بين 7 و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي تراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي تراوح بين 30 و45 جنيهًا.