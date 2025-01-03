انخفاض الزيت والعدس وارتفاع الجبن الرومي اليوم الجعة في الأسواق

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار المسلى الصناعي، الجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 57.36 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.31 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.03 جنيه، بتراجع 2.09 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.73 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.05 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.27 جنيه، بتراجع 2.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 102.7 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.53 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.55 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.63 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 46.12 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 113.13 جنيه، بتراجع 14.67 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.38 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.46 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.7 جنيه، بزيادة 9.22 جنيه.