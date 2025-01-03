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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

11:24 ص الجمعة 03 يناير 2025

اسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و 320 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

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