خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والأسمنت والذهب يقلص خسائره

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والفلفل، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض سعر حديد عز اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الفلفل ..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الجبن وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بمنتصف تعاملات الثلاثاء