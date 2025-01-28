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انخفاض سعر حديد عز اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:09 ص الثلاثاء 28 يناير 2025

أسعار الحديد

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر طن حديد عز، والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37826.21 جنيه، بزيادة 409.11 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39834.07 جنيه، بتراجع 16.42 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2925.17 جنيه، بتراجع 30.81 جنيه.

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