انخفاض الفلفل ..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفلفل الرومي والحامي، الباذنجان البلدي، والكوسة، والملوخية، والجوافة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والبرتقال البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و 10.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 15 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 6.5 جنيه و11 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و43 جنيهًا، بتراجع جنيهين.