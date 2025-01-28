ارتفاع أسعار الجبن وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والمكرونة المعبأة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.67 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.94 جنيه، بزيادة 48 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.47 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو السكر المعبأ: 35.66 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.81 جنيه، بزيادة 7.35 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.34 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.32 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 103.68 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 395.01 جنيه، بتراجع 6.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.86 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.72 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 46.7 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 494.28 جنيه، بزيادة 356.02 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.99 جنيه، بزيادة 12.84 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.06 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 105.44 جنيه، بتراجع 4.12 جنيه.