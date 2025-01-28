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القاهرة تتصدر.. المحافظات الأكثر تسجيلا للحرائق في 2025

01:17 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الحرائق

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية إلى 46925 حادثة خلال عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4%، يليها محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبـة 8.5% ، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بعدد 189 حادثة وبنسبة 0.4% من إجمالي حوادث الحريق، بحسب الإحصاء.

وعلى مستوى شهور السنة سجل شــهر مايـو المرتبة الأولي لحــوادث الحريق علي مستوي شــهور السنة بعـــدد 5468 حادثـة بنسبـة 11.7% ،يليه شهـــر يونيو بعدد 4883 حادثـة بنسبـة 10.4% وأخيراً شهر فبراير بعدد 2916 حادثة وبنسبة 6.2% من اجمالي حوادث الحريق .

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الحرائق معدل الحرائق حوادث الحريق المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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