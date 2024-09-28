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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والحديد والذهب

01:55 م السبت 28 سبتمبر 2024

الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والحديد والذهب خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

86 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

20 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار اللحوم والجبن وزيت عباد الشمس اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

أسعار الدواجن أسعار اللحوم اسعار السلع الأساسية
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