ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، بحسب البوابة الرسمية "الأسعار المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40857.14 جنيه، بزيادة 349.68 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42155 جنيه، بزيادة 22.63 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2580 جنيه، بتراجع 205.35 جنيه.