بعد تراجعه.. سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2397 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 3081 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3595 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4109 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28760 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 %، بحلول منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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