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أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:40 ص السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت_دينا خالد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 176.74 جنيه، بزيادة 6.67 جنيه.

كرتونة البيض البلدي:180.71 جنيه، بزيادة 10.43 جنيه.

أسعار كرتونة البيض أسعار البيض كرتونة البيض البلدي مجلس الوزراء
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