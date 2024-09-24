"عصائر وزبادي يوناني".. جهينه تطلق منتجات جديدة بالسوق المصري

كتبت- دينا خالد:

أطلقت شركة جهينه للصناعات الغذائية، مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة بالسوق المصري مثل مكس الشوكولاتة بنسبة 30% سكر أقل.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه تم إطلاق 3 نكهات جديدة من الزبادي اليوناني في السوق المصري مثل الأناناس والشوفان وبذور الكتان، لتلبية أذواق المستهلكين المتنوعة.

وأعادت جهينه إطلاق نكهتين جديدتين من العصائر، هما "بينا كولادا" و"مون شيري"..

وقالت الشركة، إن هذة الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الابتكار وتقديم منتجات مميزة للعملاء. ويعكس هذا التوسع في تنويع المنتجات التزام الشركة بتقديم تجارب استثنائية للمستهلكين.

يذكر، أن جهينه تقدم أكثر من 200 منتج، يتم توزيع هذه المنتجات عبر شبكة واسعة تشمل 38 مركز توزيع تخدم أكثر من 136 ألف منفذ بيع بالتجزئة داخل الجمهورية. وتصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 62 سوقًا خارج مصر وتخطط للتوسع في أسواق أخرى.