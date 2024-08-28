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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

11:45 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

أسعار الأسماك

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كتبت _ أمنية عاصم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75و77 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 440 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية
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